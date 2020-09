L’échangeur Turcot, un secteur à éviter cette fin de semaine

La circulation automobile sera sérieusement perturbée cette fin de semaine par des entraves majeures dans le secteur de l’échangeur Turcot.

Le ministère des Transport recommande d’éviter les corridors de l’autoroute 15 Nord et de la route 136 (A-720) en direction est, des zones qui seront fortement impactées par des travaux de réalignement des voies.

Les fermetures dans ce secteur seront en vigueur de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Ainsi, l’autoroute 15 Nord sera fermée entre la sortie 58 et l’échangeur Turcot. Ce qui induira la fermeture de la bretelle de l’échangeur Turcot menant de l’A15 Nord vers l’A20 Ouest.

Le MTQ signale également la fermeture de l’autoroute 20 et l’A720 en direction est entre l’échangeur Turcot et les entrées des rues Notre-Dame Ouest et de la Cathédrale.

La bretelle menant de l’A15 Sud à la route 136 (A-720) en direction est sera donc fermée à la circulation.

La rue Saint-Jacques sera fermée entre le boulevard Décarie et la rue De Courcelle, durant la même période. De plus, la même rue demeurera fermée jusqu’au début octobre entre les rues Saint-Rémi et De Courcelle.

Par ailleurs, le MTQ annonce la fermeture de l’autoroute 10 direction est entre la rue Wellington et L’Île-des-Sœurs, entre vendredi 22 h 59 et lundi 5 h.