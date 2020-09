Les 680 employés de Jean Coutu en lock-out

Les 680 employés syndiqués de l’entrepôt central de Jean Coutu de Varennes, en Montérégie, ont appris ce matin en entrant au travail qu’ils étaient mis en lock-out, a appris Le Journal.

« On a appris ce matin en arrivant qu’on était en lock-out. On craint que l’employeur ouvre grande la porte à la sous-traitance. On estime aussi que l’ancienneté n’est pas respectée», a déploré au Journal Audrey Benoît, présidente du Syndicat des travailleurs et travailleuses de l'entrepôt Pharmacie Jean Coutu (CSN).

D’après le syndicat, le monétaire n’est pas en cause. Les employés craignent plutôt que l’arrivée de Brunet dans la famille Jean Coutu pousse l’employeur à faire appel à la sous-traitance et aux agences de placement.

« La décision de l’employeur est difficile à comprendre parce qu’il venait tout juste d’accepter de négocier dès dimanche prochain, en présence du conciliateur », a ajouté Audrey Benoît.

Les syndiqués se disent par ailleurs prêts à négocier avec l'employeur pour régler le conflit de travail.

Grève de 24 heures

Hier, après une grève de 24 heures, l’employeur s’était dit déçu de voir les employés syndiqués déserter leur poste de travail, en insistant pour dire que leurs conditions de travail sont déjà avantageuses.

«Nous sommes déçus de la décision du syndicat de déclencher la grève alors que nous avons déjà acquiescé à de nombreuses demandes et que le syndicat est essentiellement resté sur ses positions. Il n'y a à ce jour aucune concession ni recul pour les employés dont les conditions de travail se comparent très avantageusement à celles de l'ensemble des concurrents du Groupe Jean Coutu», avait déclaré la direction.

- D’autres détails suivront.