Les Lakers à une victoire de la finale

Les Lakers se sont approchés à un seul gain d’atteindre la finale des séries de la NBA grâce à une victoire de 114 à 108 sur les Nuggets de Denver, jeudi soir à Orlando.

Ce match numéro 4, qui place les Lakers en avant 3 à 1 dans la série, aurait pu aller d’un côté comme de l’autre, mais Los Angeles a été en mesure de conserver sa mince avance en fin de rencontre.

Anthony Davis y a été d’une performance de 34 points et LeBron James a touché un peu à tout, passant bien près du triple double avec ses 26 points, neuf rebonds et huit assistances. Le vétéran Dwight Howard a amassé un double-double de 12 points et 11 rebonds.

Pour une troisième fois en quatre matchs, le jeune Jamal Murray a mené les Nuggets pour les points avec 32. Quatre autres de ses coéquipiers ont été en mesure de dépasser le plateau des 10 points.

Le match numéro 5 aura lieu samedi.