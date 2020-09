Noël en septembre

Décidément, plus ça va, plus le temps des Fêtes dure longtemps.

Quand j’étais enfant, ça débutait à la fin novembre.

Mon papa faisait le père Noël dans les centres commerciaux, et il allait chercher son costume à l’Association des Pères Noël de la province de Québec (ça existe vraiment) un mois avant Noël.

LA FÉE DES ÉTOILES

Depuis quelques années, ça commence le lendemain de l’Halloween.

Tu vas au Jean-Coutu le 1er novembre au matin et tous les squelettes ont été remplacés par des lutins.

Et tu vas chercher ton shampoing antipellicules ou ton tube de Préparation H sur des airs de grelots.

Cette année, le temps des Fêtes a commencé hier.

Le 23 septembre. Deux mois avant Noël !

Après l’apparition de Julie Payette, la Fée des étoiles (appelée comme ça car pour elle, « The Sky is the limit »), Justin a sorti sa grosse poche rouge et a commencé à distribuer ses cadeaux.

Il n’a oublié personne. Tous les Canadiens qui ont été gentils au cours des derniers mois ont eu droit à un cadeau.

Les femmes. Les handicapés. Les jeunes. Les écolos.

Des étrennes, en veux-tu, en v’là !

Un programme d’aide ! Un régime universel d’assurance-médicaments ! Des garderies ! Une bonification du régime d’assurance-emploi ! Une aide financière aux petites et moyennes entreprises !

Juste comme on pensait qu’il ne pouvait plus rien sortir de sa poche... boum, il en sortait encore !

De l’argent pour le transport en commun ! De l’énergie propre ! Des infrastructures ! Des parcs ! Des logements !

Et la subvention salariale allongée jusqu’au printemps, tiens !

Nah, pourquoi s’arrêter là... Jusqu’à l’été, tiens !

Oui, papa !

CASSEUX DE PARTY

« Comment notre beau bonhomme rouge va financer toutes ces dépenses ? » vous demandez-vous.

Eh bien, c’est justement la beauté de la chose.

Tenez-vous bien, vous allez tomber en bas de votre chaise.

En taxant les riches !!!!

Oui, vous avez bien lu !

Super bonne idée, non ? On ne l’avait jamais entendue, celle-là !

En taxant les salauds de riches et en pelletant la dette dans la cour de nos enfants et de nos petits-enfants !

Parlez-moi d’une révolution !

Certains cyniques se demandent : « C’est bien beau, ajouter des zéros dans la colonne des dépenses, mais quand va-t-on s’intéresser à la colonne des revenus ? »

Coudonc, vous êtes bien des casseux de party, vous !

On croirait entendre Horacio Arruda !

Vous n’avez pas entendu Papa Noël ?

« Le Canada est à la croisée des chemins ! »

L’heure est grave !

Si le père Noël ne creuse pas le déficit avec une pépine, s’il ne laboure pas la dette à la dynamite, s’il ne flatte pas le NPD dans le sens du poil, il va être remplacé par le Grincheux conservateur !

C’est ce que vous voulez ?

DANS LE TRAÎNEAU

Et qu’a fait Papa Noël Trudeau après son discours, hier ?

Il est monté dans son traîneau, et il a dit à ses rennes : « Allez, les copains ! On commence notre tournée pancanadienne ! »

Comme a dit Paul Larocque à LCN, devant ce discours clairement électoraliste : « C’est juste si on n’entend pas le ronronnement des moteurs de l’autobus du PLC... »

Vroum, vroum, v’là Justin qui achète ses prochaines élections avec de beaux cadeaux payés avec votre argent...