Premier Tech met le pied à Bécancour

La multinationale québécoise Premier Tech s'apprête à réaliser un important investissement à Bécancour, comme annoncé par TVA Nouvelles en décembre dernier.

Dans une première phase à Bécancour, selon des informations non-confirmées, c'est une usine de transformation de luzerne qui serait construite. On parle à terme d'un investissement d'au bas mot 200 millions $.

La machinerie est sur le terrain afin de déboiser et aménager des infrastructures. On indique toutefois qu'à cette étape-ci, on en est qu'aux analyses de sol afin d'en évaluer la capacité portante.

Premier Tech, dont le siège social est à Rivière-du-Loup, emploie 4500 personnes à travers le monde. L'entreprise est active dans de multiples secteurs dont l'agriculture, l'horticulture, l'alimentation, les équipements d'emballage, les technologies environnementales, les eaux usées, les semences et les déglaçants.

Selon ce que TVA Nouvelles a pu savoir, l'annonce officielle du projet aurait lieu en octobre. Le maire de Bécancour est confiant qu'il se réalise.

«Compte tenu de la qualité de l'entreprise qui est derrière, et qui est Québécoise, et compte tenu également que ça entre dans les cordes de notre parc industriel au niveau du développement durable j'ai toutes les raisons de penser que cette fois va être la bonne», croit Jean-Guy Dubois.