Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 25 septembre:

«La Manic»

Documentaire ayant pour point de mire la voiture Manic GT, seul véhicule québécois produit en série, qui a connu une très courte vie, à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Retour sur l’ambitieux projet signé Jacques About avec des images de prototypes demeurés des rêves.

En tout temps sur Club illico.

«La belle empoisonneuse»

Comédie dramatique québécoise portée par Maxime Denommée et Isabelle Blais dans laquelle la vie d’un jeune homme change du tout au tout après sa rencontre avec une mystérieuse femme qui fait battre son coeur. Meurtre et lourds secrets enrichissent son vocabulaire et bouleversent son quotidien.

Vendredi, 10 h, VRAK.

«Célibataires à boutte»

Cinq jeunes femmes célibataires d’ici se lancent dans la recherche de l’amour avec tous les obstacles que comportent les rencontres en 2020. Le premier souper de Marie C. prend une mauvaise tournure alors que le rendez-vous de Marie G. est synonyme d’une grande confidence. Début de la série documentaire.

Vendredi, 19 h, Canal Vie.

«Ça finit bien la semaine»

Julie Bélanger et José Gaudet soulignent leur retour avec un nouveau segment: le mur de la honte! Ils obtiennent aussi des conseils coquins de l’animatrice Marie-Ève Janvier, discutent maternité avec la jeune chanteuse Alicia Moffet et se font raconter de drôles d’histoires par l’humoriste Christine Morency.

Vendredi, 19 h, TVA.

«Y’a du monde à messe»

Christian Bégin discute littérature avec l’auteure Chrystine Brouillet, s’intéresse à ce qui se trouve au-dessus de nos têtes grâce au «gardien du ciel étoilé» Sébastien Giguère, braque les projecteurs sur la nuit culturelle en compagnie de Mathieu Grondin et jase d’identité devant le comédien Frédéric Pierre. En prestation: Claudia Bouvette.

Vendredi, 20 h, Télé-Québec.

«Yéti, y es-tu?»

Avec sérieux, des chercheurs ont cru bon de suivre les traces du Yéti, cette créature mi-singe mi-homme mythique qui fascine toujours. Lancés dans une quête, des Danois et des Britanniques la recherchent en Asie alors que des Suisses s’intéressent scientifiquement à sa fourrure.

Vendredi, 21 h, Planète+.

«Le grand coup»

Dans ce film d’action dont l’intrigue se situe à Montréal, Robert De Niro est un spécialiste des cambriolages qui souhaite clore sa carrière criminelle avec éclat. Il s’associe donc au jeune Edward Norton afin de pénétrer entre les murs de l’édifice de la douane et de s’emparer d’un sceptre d’or.

Vendredi, 21 h 30, Prise 2.