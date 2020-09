Repêchage de la LNH: après Alexis Lafrenière, qui sera le choix des Kings?

S’il semble d’ores et déjà acquis que le Québécois Alexis Lafrenière sera le choix des Rangers de New York au tout premier rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) de 2020, qu’en est-il de la seconde sélection appartenant aux Kings de Los Angeles?

Une lutte semble se dessiner entre les joueurs de centre Quinton Byfield et Tim Stutzle.

Le premier cadre très bien avec le style des Kings. Avec une charpente de 6 pi 4 po et 215 lb, Byfield fait saliver bien des recruteurs. Bien qu’il manque un peu de vitesse, sa vision du jeu compense pour ce défaut.

Avec les Wolves de Sudbury, dans la Ligue junior de l’Ontario, l’athlète de 18 ans a récolté 82 points en 45 matchs cette saison, une belle progression par rapport à ses 61 points en 64 rencontres de la campagne précédente.

L’Allemand Stutzle, lui, a effectué un bond au classement cette année, passant du 15e au 4e rang des espoirs du meilleur circuit au monde. Jouant déjà dans les rangs professionnels avec les Eagles de Mannheim, il s’est démarqué en amassant 34 points en 41 rencontres. Il a terminé au sixième rang des pointeurs de son équipe, mais derrière quantité d’anciens de la LNH, et ce, à seulement 17 ans.

Beaucoup de centres

Il faut cependant dire que les Kings possèdent quantité d’espoirs à la position de centre, notamment Gabriel Vilardi, Blake Lizotte, Akil Thomas et Alex Turcotte. Ce dernier serait d’ailleurs sérieusement en lice pour un poste avec le grand club dès 2020-2021.

Los Angeles aurait bien besoin d’un défenseur, car derrière Drew Doughty, la profondeur n’est pas optimale. Le Torontois Jamie Drysdale (5e) semble le mieux outillé pour un poste, montrant une belle touche offensive avec les Otters d’Erie. Il a également bien mieux fait en défense que la campagne précédente, faisant passer son différentiel de -24 à +9.

Sinon, un autre choix logique semble être le Suédois Lucas Raymond (3e), qui s’aligne pour Frolunda, dans son pays natal. L’ailier gauche fait bien avec les hommes, mais reste très frêle à 5 pi 10 et 161 lb. Raymond devra probablement prendre un peu de muscle s’il veut faire sa place.

Les Kings pourraient aussi y aller très champ gauche en repêchant dès le second rang le gardien Yaroslav Askarov. Celui-ci a été classé au 10e rang des espoirs, mais pourrait parfaitement convenir à une équipe comme Los Angeles.

À 34 ans, on ne reconnait plus Jonathan Quick et celui-ci a bien failli se faire voler le poste de numéro 1 par Jack Campbell avant le départ de ce dernier pour Toronto. S’ils repêchent le gardien russe, les Kings doivent avoir en tête qu’un portier prend plus de temps à se développer et pourraient faire confiance à Quick à court terme.

Le repêchage du circuit Bettman aura lieu le 6 et le 7 octobre.