Un retour possible avec les Mets pour Sandy Alderson

Même si la vente des Mets de New York n’a pas encore été approuvée par le baseball majeur, l’acheteur potentiel, Steven Cohen, aurait déjà trouvé son homme de confiance pour agir à titre de président des opérations baseball, soit Sandy Alderson.

Il s’agirait d’un retour avec la formation de la Grosse Pomme pour l’homme de 72 ans, qui avait agi à titre de directeur général de l’équipe de 2010 à 2018 avant de quitter pour des raisons de santé. Il n’avait pas repris son poste par la suite.

«Sandy est un dirigeant de baseball accompli et respecté qui partage ma philosophie sur la façon de former une organisation et une équipe correctement, a indiqué Cohen dans un communiqué acquis par le New York Post, jeudi. Je suis excité de pouvoir compter sur Sandy dans un rôle clé si la vente est approuvée.»

L’homme d’affaires a acheté la concession new-yorkaise pour 2,4 milliards $, mais il doit toujours recevoir 23 des 30 votes d’approbation nécessaires par les autres propriétaires de la ligue pour que la transaction soit complétée.