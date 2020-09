Ville de Québec: une limite de 25 joueurs et 25 parents par plateau

La Ville de Québec a émis de nouvelles directives pour ses installations sportives: elle impose une limite de 25 joueurs et de 25 parents accompagnateurs par plateau.

Ces consignes sont données conformément aux recommandations de la Santé publique, maintenant que la capitale se situe en zone d'alerte orange.

«La nouvelle mouture, ça devrait marcher. C'est 25 sportifs par plateau. C'est aux organisations de s'organiser. Pour les spectateurs, il y aura un accompagnateur par joueur ou joueuse. Ça fait 25. Si d'autres se présentent, on va leur expliquer qu'il ne peut pas y avoir plus que 25 personnes dans les estrades», a énuméré le maire de Québec, Régis Labeaume.

Un plateau correspond à une patinoire, une palestre, un gymnase, une piscine, etc. Pour ce qui est des arénas, la Ville précise que la glace et les gradins sont deux zones distinctes. Ainsi, il peut y avoir un maximum de 25 joueurs sur la glace (ce nombre inclut les entraîneurs sur le banc) et 25 parents dans les estrades.

Les gens devront accepter ces nouvelles mesures, imposées en raison de la crise sanitaire, avise le maire. «On demande aux parents d'être disciplinés. Les gens qui gèrent ces lieux, ce n'est pas des policiers. Tante Thérèse et mononcle Jean-Guy, ils viendront la prochaine fois.»

La directrice générale adjointe à la sécurité publique, Chantale Giguère, a expliqué que la Ville avait reçu des directives mercredi soir. «Le chiffre magique, c'est 25. En termes de nos activités sportives, qu'elles soient fédérées ou organisées, généralement, on ne dépasse pas 25. Alors, il n'y a pas de changement à ce qu'il y a d'habitude.»

La limite de 25 s'applique aussi aux activités libres.