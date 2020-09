Virus : le Pérou enregistre le nombre de décès en 24h le plus bas en 5 mois

Le Pérou a enregistré jeudi 68 décès liés au coronavirus, le chiffre quotidien le plus bas en près de cinq mois dans ce pays sud-américain, a annoncé le ministère de la Santé.

Le total des cas confirmés de coronavirus est passé à 788 930, avec 6 235 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, selon le bilan quotidien du ministère. Le nombre de morts est passé à 31 938, 68 de plus que la veille, soit le bilan quotidien le plus bas depuis le 4 mai (58), selon les données officielles.

En septembre, le nombre moyen quotidien de décès était de 124, tandis qu’en août il était de 206.

Bien que les nouveaux cas de contamination au Covid-19 aient augmenté au cours des deux derniers jours, ils ont néanmoins diminué de moitié par rapport au mois d’août.

Le Pérou, 33 millions d’habitants, est le troisième pays en Amérique latine comptant le plus grand nombre de cas de Covid-19, derrière le Brésil et la Colombie. Il occupe également la troisième place dans le classement des décès après le Brésil et le Mexique.

Cependant, proportionnellement à sa population, le Pérou a le taux de mortalité du coronavirus le plus élevé au monde (98,68 décès pour 100 000 habitants), selon l’Université américaine John Hopkins qui fait référence dans ce comptage.