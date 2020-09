Vous rêvez à une carrière dans l'industrie du jeu vidéo?

Le MEGAMIGS, l'événement québécois pour l'industrie du jeu vidéo, présentera le volet Formations et carrières les 25 et 26 septembre. Les amateurs du gaming pourront rencontrer les géants de l'industrie pour des conseils de mentorat, ainsi que découvrir les programmes scolaires disponibles au Québec. C'est une chance exceptionnelle, surtout si vous rêvez de faire carrière dans l'industrie du jeu.

Les futurs étudiants et travailleurs de partout à travers le Québec pourront s'informer sur les métiers d'avenir et sur les programmes de formation qui mènent à une carrière dans le jeu vidéo. Quel est le parcours académique pour devenir productrice ou directrice créative? Quels sont les autres métiers méconnus de l'industrie? Vous aurez des réponses!

L'édition 2020 du MEGAMIGS, qui est numérique cette année, donnera également beaucoup de place au recrutement pour les professionnels en recherche d'emploi. C'est plus de 2000 emplois touchant différentes facettes d'une production de jeu vidéo qui seront à pourvoir dans les prochains mois.

Plus de 30 programmes spécifiques aux jeux vidéo sont offerts dans les cégeps, universités et établissements privés, en plus des 31 programmes en 3D. Le MEGAMIGS vous permettra d'en savoir plus sur tous ces programmes, et de poser vos questions à des professionnels de l'industrie.

«Les étudiants pourront rencontrer les artisans du jeu de l'industrie pour des conseils de mentorat. Quel est le parcours académique pour devenir producteur ou directeur créatif? Quels sont les autres métiers méconnus du jeu vidéo? Ils pourront s’informer sur les métiers d’avenir et sur les programmes de formations qui mènent à une carrière dans le secteur du jeu vidéo. Des conférences sont aussi offertes, par exemple "Apprendre en s’amusant, le jeu c’est sérieux ", "Premiers pas vers l’industrie du jeu vidéo" ou encore "Rétrospective de l’histoire des consoles de jeu vidéo"» , explique Nadine Gelly, directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec.

Consultez la liste des conférences sur le site officiel du MEGAMIGS.