LECLERC, Paulette Fillion



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 avril 2020, à l'âge de 80 ans, est décédée accidentellement madame Paulette Fillion, épouse de feu monsieur Claude Leclerc et fille de feu monsieur Léon Fillion et de feu madame Hélène Gingras. Elle demeurait à St-Basile. Madame Fillion laisse dans le deuil son fils Steve (Josiane Audet); ses petits-enfants: Jane et Benjamin; ses frères et sœurs de la famille Fillion: feu Valentine (feu Grégoire Hardy), feu Cécile (feu Marcel Marcotte), feu Lucien, Fernande (feu René Mottard), Rolland (feu Françoise Perron), Émile (Mathe Marcotte), feu Annette (feu Gaston Hardy), Isabelle (feu Julien Montambault), feu Gaston (Murielle Rivard), feu Jeanne (André Fortin), Simone (feu Armand Boulay) et Camille (André Beaudry); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc: Émilienne (Roger Plamondon), Gilles (Clémence Bélanger), Hubert (feu Micheline Gignac), feu Pierre (Nathalie Picard), Gérard (Aline Charron) et feu Réal (Louise Coté); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Pour le moment, il n'y a pas de condoléances.et de là au cimetière paroissial sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant à la Fondation du CHU de Québec /Hôpital de l'Enfant-Jésus département des grands brûlés, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca.