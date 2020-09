Aide financière bienvenue

Frigos Pleins, dont la mission est de favoriser la sécurité alimentaire de la population de Bellechasse par la réponse aux besoins alimentaires, l’implication citoyenne et sa participation au développement durable des communautés, a reçu récemment une aide financière appréciée de Lemieux Assurances. François Lemieux, président de Lemieux Assurances, accompagné de Raphaël Aubin et Guillaume Godbout du bureau de Saint-Henri, ont remis un chèque de 500 $ à l’organisme de Saint-Lazare-de-Bellechasse. Sur la photo, de gauche à droite : Christian Fradet, président du CA des Frigos Pleins ; Guillaume Godbout et François Lemieux, Lemieux Assurances ; Karen Moreau-Villeneuve, directrice générale des Frigos Pleins, et Raphaël Aubin, de Lemieux Assurances.

36 abats de suite !

Photo courtoisie

Réussir une partie parfaite aux quilles est déjà un exploit en soi. Imaginez lorsque vous en réussissez trois de suites en réalisant un triplé parfait de 900 avec 36 abats de suite. C’était la commotion à la Salle de quilles Les Saules, le vendredi 18 septembre dernier, lorsque Richard Rochon (photo), de Neufchâtel à Québec, a continué d’aligner les tirs parfaits. Les autres joueurs présents ont arrêté de jouer pour le regarder en route vers son exploit. Richard, un excellent quilleur qui évolue dans deux ligues, dont celle des « Tannants Couche-Tard », avait déjà à son actif quelques parties parfaites, mais jamais trois de suite. Bravo !

40 ans déjà

Photo courtoisie

Le temps file si vite. Serge Côté, ex-rédacteur en chef du Journal de Québec, et sa conjointe, Christiane Corneau, l’ont réalisé récemment alors qu’ils ont célébré leur 40e anniversaire de vie commune. Parents et amis leur souhaitent une autre « quarantaine » de bonheur.

Avec Brio

Photo courtoisie

Active depuis 15 ans, Brio, boutique de management à propriété québécoise, s’amène à Québec afin de mieux soutenir les leaders et entreprises de la région de la Capitale-Nationale dans la planification et la mise en œuvre de leurs stratégies ainsi que de leurs projets de transformation et de gestion du changement, un passage plus d’actualité que jamais dans le contexte de la COVID-19. Le bureau de Brio à Québec, situé au 500, Grande Allée Est, bureau 100, prendra son envol sous la responsabilité de Joanne Desjardins qui se joint à la firme à titre d’associée. En plus de Joanne, Julie Gagnon et Marylou Dufour se joignent à l’équipe de Brio à Québec.

Anniversaires

Photo courtoisie

Michel Carrier (photo) animateur télé (TéléMag)... Geneviève Borne, animatrice télé, 52 ans... Catherine Zeta-Jones, actrice britannique, 51 ans... Will Smith, acteur américain de cinéma, 52 ans... Joey Saputo, propriétaire du club de soccer l’Impact de Montréal, 56 ans... Mike Gauthier, chroniqueur artistique, 60 ans... Sonia Benezra, animatrice radio-télé au Québec, 60 ans... Gilles Renaud, comédien québécois, 76 ans... Michael Douglas, acteur américain de télé et de cinéma, 76 ans... Barbara Walters, ex-journaliste américaine, 91 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 septembre 2016. Arnold Palmer (photo), 87 ans, golfeur américain... 2017. Gérard Palaprat, 67 ans, auteur-compositeur-interprète français... 2016. José Fernández, 24 ans, lanceur étoile des Marlins de Miami de la LNB... 2015. Christopher Jackson, 67 ans, organiste, claveciniste et chef de chœur canadien... 2014. Ulrick Chérubin, 70 ans, originaire d’Haïti, maire d’Amos depuis 2002... 2012. Roch Chalifour, 52 ans, photographe de Québec... 2012. Andy Williams, 84 ans légendaire crooner américain... 2007. Patrick Bourque, 29 ans, bassiste québécois... 2009. Pierre Falardeau, 62 ans, cinéaste et écrivain québécois... 2005. George Archer, 66 ans, golfeur professionnel américain... 1997. Hélène Baillargeon-Côté, 81 ans, folkloriste et comédienne.