Prolongation de contrat: 4 ans de plus pour Jeff Petry

Le Canadien de Montréal a octroyé une prolongation de contrat de quatre ans au défenseur Jeff Petry, vendredi.

La nouvelle entente, qui s’amorcera après la saison 2020-2021, rapportera 6,25 millions annuellement à l’athlète de 32 ans. Son précédent contrat était de six ans et d’une valeur annuelle de 5,5 millions $. Petry avait paraphé cette entente avec le Bleu-Blanc-Rouge en juin 2015, soit trois mois après que le CH ait fait son acquisition des Oilers d’Edmonton. La Sainte-Flanelle avait obtenu les services du défenseur en retour de choix de deuxième et de quatrième rondes de l’encan de cette année-là. Cette transaction est considérée comme l’une des meilleures réalisées par le directeur général Marc Bergevin.

L’an passé, Petry a atteint le cap des 40 points amassés pour une troisième campagne consécutive. En 71 parties, il a touché la cible à 11 reprises et fourni 29 mentions d’aide. Il a également maintenu un différentiel de -10. En éliminatoires, l’arrière a inscrit deux buts et ajouté une mention d’aide en 10 affrontements.

Petry avait été un choix de deuxième tour (45e au total) de l’équipe de l’Alberta en 2006. En carrière, il a amassé 69 buts et 184 aides pour 253 points en 680 parties dans le circuit Bettman.