CHOI Radio X refuse de diffuser une pub du gouvernement visant les complotistes

La station CHOI Radio X refuse de diffuser sur ses ondes une campagne publicitaire préparée par le gouvernement Legault pour s’attaquer au discours des complotistes de la pandémie.

Le gouvernement voulait lancer aujourd’hui une campagne publicitaire comprenant trois messages radiophoniques taillés sur mesure pour les auditeurs de la station. Dans l’une des trois publicités, on entend deux anciens animateurs de CHOI Radio X, Stéphane Gasse et Marie St-Laurent, interpellant les auditeurs contre les «charlatans» et demandant à être «informés pour vrai».

Le message est livré dans une facture auditive bien connue des habitués de l’antenne.

Depuis le printemps, la populaire station de Québec diffuse des publicités du gouvernement sur la pandémie de coronavirus, comme le font les autres stations de radio privées.

Écoutez la publicité en question:

«Ils ont reçu le matériel, mais ils ne l’ont pas mis en ondes», a confirmé au Journal le directeur des communications au ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor, Jérôme Thibaudeau, qui ne pouvait donner d’informations concernant le refus de diffuser les publicités.

«Il arrive qu’on cible certains médias avec des adaptations de nos campagnes. Dans ce cas-ci, effectivement, c’est un message qui était destiné à la clientèle de cette station», a précisé M. Thibaudeau.

CHOI Radio X a notamment donné du temps d’antenne à certains adeptes de la théorie du complot ou à des personnes qui s’opposent aux consignes de la Santé publique. Alexis Cossette-Trudel et l’actrice Lucie Laurier ont notamment défilé derrière le micro. L’ancien syndicaliste Ken Pereira est aussi un collaborateur régulier.

