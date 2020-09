Conventions collectives du secteur public: la CSN réclame la médiation

Excédées par le processus de négociation, les fédérations du secteur public de la CSN demandent à Québec de nommer des médiateurs aux tables de négociation sectorielle afin de régler une fois pour toutes le sort des quelque 150 000 personnes qu’elle représente.

C’est ce qu’a fait savoir vendredi la CSN qui demande au ministre du Travail, Jean Boulet, de nommer des médiateurs aux différentes tables de négociation sectorielle.

La centrale syndicale est d’avis qu’avec une deuxième vague de la COVID-19, il faut avoir des solutions pérennes pour régler les pénuries de main-d'œuvre qui se multiplient.

«Si on veut régler ce problème une fois pour toutes, il faut améliorer les conditions de travail du personnel des réseaux publics», a fait savoir Caroline Senneville, vice-présidente de la CSN.

À la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), on rappelle les problèmes de recrutement de main-d'œuvre qui touchent toutes les catégories de personnel.

«Nous atteignons des taux inégalés d'absences, car le personnel est constamment en surcharge, épuisé et au bout du rouleau», a souligné la vice-présidente Josée Marcotte.

Du côté de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), on insiste pour que la négociation en cours pave la voie à un réinvestissement significatif dans le réseau et s'attaque aux enjeux de précarité, entre autres choses.

«L'élastique est tendu au maximum et il n'y a plus de marge de manœuvre pour réagir à des imprévus, encore moins à une crise de l'ampleur d'une pandémie», a également fait savoir Nathalie Arguin, présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN).