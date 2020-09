Deux individus arrêtés pour trafic à Alma

La Sûreté du Québec a mis la main au collet d’un homme de 53 ans et d’une femme de 37 ans soupçonnés de faire du trafic de stupéfiants à Alma au Lac-Saint-Jean, mercredi.

L’arrestation a eu lieu dans une maison de chambres de la rue Harvey Ouest, où les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) ont également procédé à une importante saisie de drogue.

Les autorités ont perquisitionné plus de 550 comprimés de méthamphétamines, plus de 80 grammes de cannabis illicite et environ un litre et demi d’une substance s’apparentant à du GHB.

Un pistolet à air comprimé, ainsi que du matériel servant au trafic de stupéfiants ont aussi été perquisitionnés.