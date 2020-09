[EN DIRECT 25 SEPTEMBRE] Tous les développements de la pandémie de COVID-19

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de la COVID-19 bouleverse nos vies depuis plusieurs mois.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas : 32 255 574

Décès : 983 417

CANADA

Cas : 149 094, 69 670 au Québec

Décès : 9249 décès, 5810 au Québec

Toutes les nouvelles du 25 septembre 2020

7h05 | L’Afrique épargnée par une «propagation exponentielle»

5h | [OPINION] Happés par la première vague de la COVID-19, des milliers de femmes et d’hommes sont morts dans des CHSLD et résidences privées. Seuls et souvent dans des conditions atroces.

-La chronique de Josée Legault.

0h45 | Les ravages du nouveau coronavirus comparés à d'autres virus mortels

