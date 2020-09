En quête de stries!

Quand le froid freine votre désir de cuisiner sur le barbecue, les poêles cannelées viennent à votre rescousse pour griller les poissons, fruits de mer, viandes et légumes en réduisant les matières grasses et en créant les stries qui les rendent si alléchants.

Bien pressé

Le Creuset propose cet ensemble de presses à panini en fonte émaillée, qui chauffe à la fois la partie supérieure et le dessous des sandwiches. Saisis et cuits dans le poêlon, un steak, des crevettes ou des légumes arboreront aussi de jolis traits de cuisson. Voilà un produit polyvalent, compatible avec toutes les surfaces de cuisson, disponible en plusieurs couleurs.

► lecreuset.ca > 400 $

Chacun son côté

Voilà un poêlon en fonte d’aluminium double épaisseur rassemblant tous les aliments d’un même repas, chacun dans sa section. Par exemple, les œufs au miroir et les mini-crêpes cuisent sur la plaque, pendant que les saucisses à déjeuner et les tranches de bacon grillent sur le côté strié. Ce produit MasterPan convient à toutes les surfaces de cuisson et va même au lave-vaisselle.

► linenchest.com > 69,99 $

Cocotte à tout faire

Pourquoi parler de cette cocotte en fonte de Lodge Chef Collection, d’une capacité de 5,7 litres, dans une chronique au sujet des poêles striées ? C’est qu’en plus de contribuer à la préparation d’une grande variété de mets réconfortants sur toutes les tables de cuisson, elle est dotée d’un couvercle pouvant servir de poêle à griller. Celle-ci se manipule aisément avec ses deux poignées, puis n’attend qu’à griller un contre-filet ou à marquer des aliments qui mijoteront ensuite.

► boutique1101.com > 130 $

Poignée rabattable

Vous manquez d’espace pour accrocher vos poêlons dans la cuisine ? Ce modèle de Starfrit en fonte d’aluminium moulée présente une poignée rabattable facilitant son rangement à l’intérieur d’un tiroir ou d’une armoire. De plus, sa paroi spécialement conçue et sa base ultra épaisse assurent une distribution rapide et égale de la chaleur, tout en protégeant sa surface antiadhésive contre l’effritement. Son rebord épais prévient la déformation.

► walmart.ca > 15,97 $

Griller avec style

Elle a du style cette poêle cannelée Granite Stone de Gotham Steel, en aluminium, dotée d’un revêtement de granite infusé de minéraux, qui est à la fois antiadhésif, facile d’utilisation et durable, puisqu’il résiste même aux ustensiles en métal. Distribuant uniformément la chaleur, cette poêle colorée ravira les amateurs de burgers, de brochettes ou de maïs bien grillés et de poulet croustillant. Elle convient aux cuisinières électriques, en verre et à gaz, ainsi qu’au four (jusqu’à 500 °F), et va au lave-vaisselle.

► walmart.ca > 39,97 $