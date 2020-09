Essais libres : Stroll plus lent à la deuxième séance

Le Québécois Lance Stroll a connu une deuxième séance d’essais libres difficile au Grand Prix de Russie, lui qui a signé le 17e temps, vendredi, à l’Autodrome de Sotchi.

Le pilote de l’écurie Racing Point a réalisé son tour le plus rapide en 1min 35,627 secondes. C’est Valtteri Bottas (Mercedes) qui a obtenu le meilleur temps, lui qui a parcouru le circuit en 34 s de moins que le Canadien de 21 ans.

Le coéquipier de Stroll, le Mexicain Sergio Perez, a pris le sixième rang. Les deux hommes avaient respectivement pris les cinquième et quatrième échelons de la première séance.

Le meneur au championnat des pilotes, Lewis Hamilton, a fini deuxième et 19e lors de la deuxième et de la première séance, respectivement. Lors de ses premiers essais à Sotchi, le représentant de Mercedes a été grandement ralenti par des problèmes avec ses pneus. Pour sa part, le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a pris les 17e et 20e rangs.

La troisième séance d’essais libres et les qualifications du Grand Prix de Russie seront tenues samedi, alors que la course se déroulera dimanche.