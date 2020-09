Football: le CNDF a confiance en sa défensive

Malmené lors des deux dernières années par les attaques terrestres adverses, le Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) croit miser, cette année, sur les éléments pour freiner les ardeurs des porteurs de ballon.

Le CNDF avait notamment accordé 271 verges au sol aux Cheetahs de Vanier, l’an dernier, dans une défaite de 31-9 en demi-finale. «Je crois vraiment que notre défensive s’est améliorée, a déclaré l’entraîneur-chef et coordonnateur défensif Marc-André Dion. Nous sommes plus gros, plus expérimentés et nous avons plus de profondeur. Nous sommes gros à la position de secondeur et nous serons capables de veiller tard.»

«Nous avons eu de la misère, les dernières années, à arrêter le sol et on n’a pas le choix de mieux faire, de poursuivre Dion. Les quatre équipes dans notre division misent sur le jeu au sol et possèdent une très bonne attaque terrestre. Lennoxville et Limoilou courent en puissance, alors que Garneau et Lévis amènent beaucoup de mouvement dans le champ arrière.»

Photo Stevens Leblanc

L’ailier défensif William Quenneville et le secondeur William Guay sont des pièces importantes du front défensif du CNDF, tout comme Mohamed Elshal, qui avait très bien fait l’an dernier à sa saison recrue. «Je suis convaincu que nous sommes vraiment meilleurs, a affirmé Quenneville, un vétéran de 3e saison. Nous avons une bonne boîte défensive avec des joueurs plus matures. Nous avons de bons éléments sur la ligne défensive et à la position de secondeurs. On s’est fait courir dessus les deux dernières années et ce ne fut pas facile. Parce que c’est une facette importante dans notre division, on a mis beaucoup d’emphase à arrêter la course.»

Guay est confiant, lui aussi, que le CNDF sera en mesure de mieux faire. «Nous sommes explosifs, a indiqué le secondeur de 3e année. Nous avons une grosse boîte défensive. Ça va être un défi au sol contre toutes les équipes et on s’est adapté. La défaite contre Vanier en demi-finale, où ils nous ont couru dessus, a fait mal. C’était notre faiblesse et on s’est vraiment amélioré.»

Attaque au sol

Si Dion espère que le front défensif sera supérieur aux deux dernières campagnes, il souhaite également une meilleure production de son attaque terrestre. Pour ce faire, le CNDF misera sur quatre joueurs de 3e année et un de 4e année sur la ligne offensive ainsi que sur le vétéran porteur de ballon Franck César Tchembe, qui sera le numéro un avec les départs d’Alex Duff et Zacharie Magnan. Tchembe a été ennuyé par les blessures en 2019.

Iskandar-Alexendre Masri-Fliss sera le meneur chez les gros bonshommes, mais Dion aime bien le développement de quelques autres qui étaient passés sous le radar au moment du recrutement il y a trois ans. «Nous avions recruté cinq des meilleurs joueurs de ligne offensive du juvénile, mais plusieurs d’entre eux ne sont plus avec nous, a rappelé le pilote du CNDF. Des gars comme Tristan Fortin et Nicolas Genest ont toutefois bien progressé et ils ont saisi leur opportunité.»

Des nouveaux visages obtiendront leur chance à la position de receveur puisque Vincent Carbonneau, Mathieu Robitaille et Alexis Forest ont fait le saut dans les rangs universitaires. «Un gars comme Gabrielle Loiselle représente une belle cible. Iraghi Muganda représente aussi une menace. On a aussi quelques receveurs qui attendaient leur opportunité et elle se présente.»

Jérôme Rancourt gonflé à bloc

Photo Stevens Leblanc

Après avoir gravi les échelons rapidement, Jérôme Rancourt se sent d’attaque pour terminer son parcours collégial en force.

Le pivot du CNDF a gagné en confiance au fil des ans. «J’étais stressé en 2019 et ça me nuisait dans mon jeu, a mentionné Rancourt. Je suis maintenant en pleine confiance et c’est pourquoi je suis un meilleur quart-arrière que j’étais. J’ai travaillé fort, cet hiver, pour connaître une grosse troisième saison.»

«J’ai eu beaucoup de temps de jeu à mes deux premières saisons, mais j’ai connu des hauts et des bas, de poursuivre le gaillard de 6 pi 4 po et 220 livres. Après être passé de 4e quart à premier à ma saison recrue, ce fut plus difficile l’an dernier. J’ai été malade deux fois et cela a ralenti ma progression.»

Photo Stevens Leblanc

Marc-André Dion aime ce qu’il voit de son vétéran. «Il est maintenant en plein contrôle de notre offensive et il y a une bonne synergie avec notre coordonnateur offensif [Pascal Masson], a souligné l’entraîneur-chef du CNDF. Jérôme a toujours eu un bon bras et un bon gabarit et il a l’air d’un quart-arrière.»

«À ses débuts, il avait beaucoup de misère avec la précision de ses passes, d’ajouter Dion. Il anticipe maintenant ce qui va se passer. Tout le mérite lui revient en vertu de ses efforts. Il possède un bon gabarit, mais c’est aussi un bon coureur.»