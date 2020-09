L’automne est assurément une période de grande abondance au potager. Voici quelques conseils pour effectuer la récolte des légumes et pour les conserver le plus longtemps possible.

► Carottes

Comme les semences de carottes sont minuscules, il est très difficile de les espacer convenablement. Certains jardiniers s’astreignent ensuite à éclaircir les plants en coupant ceux en surplus à l’aide de ciseaux. Par contre, certaines études ont démontré que le fait de couper ou de toucher beaucoup le feuillage des carottes aurait pour effet d’attirer la mouche de la carotte, un important ravageur de cette plante.

Il est plutôt préférable d’essayer d’espacer votre semis du mieux que vous le pouvez et, ensuite, de laisser tous les plants en place sans faire d’éclaircissage. On peut aussi acheter des semences disposées dans un ruban de papier ou des semences enrobées d’argile ce qui facilite le semis et permet de bien espacer les plants.

Si vous les avez semées en mai, votre récolte de carottes peut débuter assez tôt en saison, soit dès la fin de juillet, et se poursuivre en août et en septembre. Il est également possible de récolter très tardivement les variétés de carottes de conservation, comme Chantenay et Danvers, même une fois le sol gelé. On pourra effectuer la récolte jusqu’en janvier si on prend soin de recouvrir les plants avec une couche de paille ou de feuilles mortes d’environ 30 cm d’épaisseur.

Pour récolter les carottes, il est préférable de ne pas les extraire de terre en les tirant par les feuilles, mais plutôt de les sortir en ameublissant le sol situé autour d’elles avec une bêche. Disposées dans un endroit frais, dans un sac de jute ou de plastique tressé, les carottes peuvent être conservées pendant environ quatre mois.

► Choux

Les variétés de choux hâtifs – souvent appelées choux d’été – peuvent être récoltées vers la fin de l’été dès qu’ils atteignent leur maturité, soit la dimension d’un gros pamplemousse.

D’autre part, les cultivars de choux tardifs – aussi appelés choux d’hiver – sont récoltés plus tard en automne, habituellement en octobre et en novembre. Ces choux peuvent tolérer quelques gels avant d’être récoltés.

Entreposés dans une chambre froide ou dans un réfrigérateur à une température avoisinant le point de congélation (1 ou 2 °C) avec un taux d’humidité de plus de 90 %, les choux d’hiver peuvent se conserver pendant près de six mois. Il faut prendre soin d’éliminer périodiquement les feuilles extérieures des choux qui jaunissent et moisissent.

► Kale

Le kale est un chou dont le feuillage crispé ou découpé ne prend pas la forme d’une grosse pomme. C’est assurément l’un des légumes les plus faciles à cultiver. Comme il tolère une température de –10 °C, on peut récolter ses feuilles jusqu’en décembre, parfois même encore au début de janvier lors d’un hiver doux. Récoltez les feuilles du bas de la plante vers le haut, selon vos besoins.

Entreposées au réfrigérateur dans un sac en plastique troué ou entrouvert, à une température d’environ 4 °C, les feuilles de kales peuvent se conserver durant une période allant de 7 à 10 jours.

► Courges

La récolte de la plupart des variétés de courges d’hiver doit se faire vers la fin d’octobre ou au début de novembre, juste avant la deuxième gelée automnale. Le pédoncule de chaque fruit (petite tige qui le rattache à la tige principale) doit être coupé à l’aide d’un sécateur à une longueur d’environ 2,5 cm.

Une fois la cueillette effectuée, il est recommandé de laisser les courges une dizaine de jours dans un endroit sec et bien ventilé, abrité du gel et de la pluie, si possible bien éclairé, afin qu’elles s’assèchent bien.

Entreposez-les ensuite à l’intérieur pour l’hiver dans un emplacement frais et sec ou la température oscille entre 8 et 10 °C. Les citrouilles peuvent se conserver jusqu’à quatre mois, tandis que la courge turban et la courge musquée se conservent durant près de six mois.

► Pommes de terre

On peut récolter les pommes de terre quelque temps après la floraison des plants. Les pommes de terre – dites nouvelles – alors récoltées sont petites et savoureuses, mais elles ne se conservent guère plus que quelques semaines dans de bonnes conditions.

La récolte des pommes de terre doit idéalement être effectuée 90 à 100 jours après la mise en terre, soit vers la fin d’août ou en septembre. Le moment idéal pour procéder à la récolte est lorsque le feuillage prend une coloration jaune et qu’il fane. Il s’agit alors de tailler les tiges et les feuilles fanées, de les ramasser et de les jeter aux ordures. Afin que leur peau s’épaississe, on laisse ensuite les tubercules dans la terre durant une quinzaine de jours avant de les récolter et de les entreposer.

Utilisez une fourche ou une bêche pour récolter les pommes de terre. Laissez les pommes de terre au sol quelques heures avant de les ramasser et d’enlever la terre qui les recouvre en les frottant avec vos mains.

Les pommes de terre peuvent être conservées pendant près de six mois si on prend soin de les entreposer dans une chambre froide obscure ou un réfrigérateur à une température oscillant entre 2 et 4 °C avec un taux d’humidité de plus de 90 %, dans un sac de jute ou un bac en bois ajouré. Évitez de les conserver dans un endroit chaud puisque cela favorisera la germination des tubercules et leur détérioration.

► Tomates

Les tomates vertes qui n’ont pas encore été récoltées à la fin de septembre risquent de ne pas rougir si vous les laissez sur les plants. Il est préférable de les cueillir et de les disposer dans un sac de papier. Les tomates peuvent donc être récoltées lorsqu’elles sont vertes, mais si vous les cuisinez il faut bien les cuire afin de détruire la tomatine et la solanine, deux substances indigestes, voire légèrement toxiques, pour certaines personnes.

La tomate ne doit pas être conservée au réfrigérateur, sinon elle se détériore rapidement. Mieux vaut la laisser dans un plat à fruits sur le comptoir et la manger dans un délai de quelques jours. Un des meilleurs moyens de conserver des tomates sur une longue période est assurément d’en faire des conserves.