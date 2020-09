La Fondation Réno-Jouets innove en invitant la population à l’événement-bénéfice Le Don de faire Rire!, accessible de partout au Québec. Le mercredi 30 septembre, à l’Hôtel Plaza Québec ou dans le confort de votre foyer, assistez au spectacle exclusif de l’humoriste et imitateur André-Philippe Gagnon et contribuez à faire sourire les tout-petits. Chaque dollar amassé permettra d’offrir un jouet recyclé et remis à neuf à un enfant. Depuis 2006, plus d’un million de jouets ont fait le bonheur des plus jeunes. «C’est en jouant que les enfants découvrent le monde. Les jouets, les livres et les jeux sont ses outils de développement. Ils stimulent sa curiosité, sa coordination, son langage, sa motricité et l’éveil de ses sens. Il est donc essentiel que tous les enfants puissent jouer», estime la Fondation Réno-Jouets.

Celle-ci est née grâce au surplus considérable du magasin Réno-Jouets (2699, avenue Watt), dont deux jouets sur trois sont aujourd’hui redonnés, pour ainsi participer à la lutte contre la pauvreté. Pour prendre part à l’événement (plusieurs forfaits disponibles), faire connaissance avec les ambassadeurs de la Fondation et/ou participer à l’encan, visitez fondationreno-jouets.ca.