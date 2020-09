Les femmes ont aussi des responsabilités

J’ai des tas d’amis qui n’ont pas droit à l’amour et à l’intimité parce qu’ils sont trop laids. Les filles se fichent complètement qu’un gars soit gentil, généreux, attentionné, patient, responsable et passionné. S’il n’est pas beau, toutes ses qualités passent dans le beurre. Les filles se posent une seule question sur les hommes : « Yé tu beau ? » Si la réponse est oui, elles sont prises d’une irrépressible envie de coucher avec lui. C’est comme ça que certaines se font prendre dans les griffes des psychopathes.

Pendant ce temps-là, le prix Nobel de physique, on lui dit non parce qu’il est lette ! À contrario, ça existe pas une fille lette au point de pas avoir envie de lui parler. Sont toutes belles ! Moi y me semble que ça me déplairait pas de coucher avec un prix Nobel ? Mais les filles, ça les tente pas !

Pourquoi en 2020 c’est encore les hommes qui approchent les femmes? Elles se sont pourtant affranchies depuis 50 ans ? Mais on n’en voit pas les résultats. Je sais qu’y a des femmes qui souffrent à cause des violeurs, mais pourquoi est-ce que c’est encore l’apparence seule qui les allume ?

Les Québécoises blanches de 40 ans savent qu’elles sont exotiques,alors elles en abusent. Je peux invariablement dire des couples québécois, que le gars est trop beau pour la fille. C’est pas normal!

On aide toutes les femmes en situation difficile, mais les hommes, qu’est-ce qu’on fait pour eux? Pourquoi ils n’ont pas les mêmes droits ? La société devrait commencer par les aider. Ça les empêcherait peut-être de violer les femmes ou de faire des conneries comme trop boire par exemple. En dépit de ce que le monde pense, les hommes ne sont pas tous des tdc

Je me battrai jusqu’à la mort pour les droits des hommes

J’ai beaucoup de mal avec les gens qui tiennent un discours tel que le vôtre où les amalgames sont tellement énormes que votre message perd de sa crédibilité. C’est un fait, et plusieurs études le prouvent, que la beauté physique a des avantages. Mais il existe des tas d’hommes pas beaux qui plaisent à cause de leur charme, leur personnalité lumineuse et leur facilité à communiquer leur empathie. Pareil pour les femmes d’ailleurs. C’est vrai que jadis on faisait peu de choses pour aider les hommes, mais cela a changé. Ce qui reste constant par ailleurs, c’est que les hommes sont encore réfractaires à l’idée d’aller chercher de l’aide. En terminant, boire et violer les femmes a plus à voir avec la maladie qu’avec quoi que ce soit d’autre.