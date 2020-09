Mise en demeure sur le télétravail: rencontre samedi entre la Ville de Québec et les syndicats

La Ville de Québec et les syndicats des fonctionnaires et des professionnels se rencontreront en fin de semaine pour tenter de dénouer l'impasse au sujet du retour au travail d'une centaine d'employés.

• À lire aussi: Télétravail à la Ville de Québec: un grief devrait être déposé par deux syndicats

Les syndicats ont choisi d'être «bons joueurs» et de suspendre le dépôt de leur grief, a indiqué au Journal Réal Pleau, du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec.

Ce dernier et celui des professionnels avaient sommé mercredi par mise en demeure la Ville de Québec de remettre rapidement une centaine d’employés municipaux en télétravail. Cette demande concernait principalement les employés du 311 et ceux du service des communications. Ils affirmaient qu’«aucune mesure n’est prise pour protéger les employés ou leur famille plus à risque».

L’ultimatum pour recevoir une réponse avait été fixé à jeudi matin. Jeudi midi, disant n’avoir pas reçu de réponse, les syndicats annonçaient qu’ils allaient déposer un grief.

La Ville de Québec a répondu à la procureure des organisations syndicales jeudi en fin de matinée.

Vendredi matin, M. Pleau indiquait que des discussions avaient eu lieu jusque tard la veille et que les deux parties avaient convenu de se rencontrer samedi. «On est en pandémie, c'est une question de santé et de sécurité, alors il faut que ça roule vite. Il faut trouver des solutions pour tout le monde là-dedans», a exprimé M. Pleau. Les professionnels seront également de la rencontre. En attendant, les syndiqués suspendent le dépôt de leur grief.Dans sa réponse envoyée jeudi, la Ville de Québec rejette les prétentions de deux syndicats d’employés et affirme respecter en tous points les exigences de la santé publique sur le retour au travail de certains fonctionnaires et professionnels.

Dans cette missive, la Ville se défend de mettre en danger ses employés.

«Il est plutôt troublant, mais surtout décevant de constater que vos clientes, qui ont participé activement à la mise en place de différentes mesures applicables aux salariés depuis le début de la pandémie autant pour la mise en place accélérée du télétravail que pour assurer le retour de certains d’entre eux en toute sécurité, laissent sous-entendre que la Ville mette en péril la sécurité de ses employés», écrit l’avocat de la Ville.

La municipalité soutient qu’elle a mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires à assurer un environnement sain et sans danger.

Elle affirme que la santé publique a confirmé «à maintes reprises, la validité et la conformité de la démarche de rappeler certains employés sur les lieux du travail lorsque les mesures sanitaires sont mises en place».

Elle rappelle que 1500 employés sont toujours en télétravail à temps plein et à temps partiel et invoque son droit de gestion pour juger quels employés sont requis en personne au travail.

Elle se dit également prête à s’ajuster si les consignes de la santé publique évoluent.