Nathalie Normandeau, la «brebis sacrifiée» du PLQ

Benoit Dutrizac et ses collaborateurs ont vivement dénoncé le traitement infligé à l’ancienne vice-première ministre du Québec, Nathalie Normandeau, dont le procès a avorté aujourd’hui.

• À lire aussi: Nathalie Normandeau libérée de tous les chefs d’accusation

• À lire aussi: «On m’a volé quatre ans et demi de ma vie» - Nathalie Normandeau

«C’est le bouc émissaire du Parti libéral. Sa vie a été ruinée parce qu’elle a payé pour les autres», a déploré l’animateur.

«La présomption d’innocence existe, mais elle n'est plus à la justice parce que ça a dormi au gaz à l’UPAC et au DPCP. On va-tu la laisser tranquille?!» s’est indignée Caroline St-Hilaire.

«C’est la brebis sacrifiée!» a quant à lui qualifié Antoine Robitaille.