Libérée de tous les chefs d’accusation qui pesaient contre elle, Nathalie Normandeau n’exclut pas de poursuivre l’État.

• À lire aussi: Nathalie Normandeau libérée de tous les chefs d’accusation

• À lire aussi: «On m’a volé quatre ans et demi de ma vie» - Nathalie Normandeau

• À lire aussi: Procès Normandeau: l’UPAC et le DPCP doivent s’expliquer, dit le PQ

«Je ne sors pas d’une épreuve comme ça sans séquelles. Je veux me donner du temps pour analyser toutes mes options. Je ne dis pas non aujourd’hui. Je veux retourner toutes les pierres», a déclaré l’ancienne vice-première ministre du Québec vendredi en milieu d’après-midi sur les ondes du FM93.

Cela dit, Mme Normandeau a ajouté que «c’est long la justice. Est-ce que j’ai le goût d’embarquer là-dedans pour quelques années?»

Interrogée par l’animateur Sylvain Bouchard sur son désir de refaire de la radio, l’ancienne animatrice a précisé qu’elle «aimerait beaucoup ça faire de la radio. (Je veux) reprendre le contrôle de ma vie personnelle et professionnelle et me retrouver une job».

Bouc-émissaire

Répétant qu’elle a été «accusée faussement et injustement», elle a dit se sentir «soulagée».

«Je me pose encore la question : Pourquoi l’UPAC m’a arrêtée? (le 17 mars 2016) J’estime que j’ai été un bouc-émissaire dans toute cette histoire-là (...) Quand les enquêteurs ont cogné à ma porte, je me suis dit que ma vie était finie. Ils m’ont volé quatre ans et demi de ma vie».

Vendredi matin, le juge André Perreault, de la Cour du Québec, a libéré Nathalie Normandeau et ses co-accusés des accusations qui pesaient sur eux.