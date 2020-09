«On m’a volé quatre ans et demi de ma vie» - Nathalie Normandeau

Nathalie Normandeau se réjouit d’avoir enfin obtenu «justice», plus de quatre ans après son arrestation par l’UPAC, mais n’en revient toujours pas d’avoir été accusée, en premier lieu, pour des gestes qu’elle dit n’avoir «jamais commis».

«On m’a volé quatre ans et demi de ma vie. Ces années perdues, je ne pourrai jamais les retrouver», a-t-elle déclaré en réaction à la décision du juge André Perreault, qui a ordonné l’arrêt des procédures, vendredi, en raison des délais «déraisonnables». Son procès pour abus de confiance, fraude envers le gouvernement et corruption dans les affaires municipales a officiellement avorté.

Très émue lorsqu’elle a abordé les impacts de son arrestation sur sa vie personnelle et professionnelle, l’ancienne ministre libérale, sous Jean Charest, a dû faire une pause d’une dizaine de secondes avant de pouvoir enchaîner, lors d’une mêlée de presse devant le palais de justice de Québec.

«C’est extrêmement difficile de vivre avec des accusations criminelles. Bien honnêtement, je ne souhaite pas ça à mon pire ennemi. Ma vie a été mise en suspens, ma famille et moi avons énormément souffert (...) Humainement parlant, c’est totalement inacceptable que j’aie attendu quatre ans et demi avant d’obtenir justice».

Une décision «inattaquable», croit son avocat

Mme Normandeau a dit espérer que le DPCP renonce à aller en appel et accepte le verdict du juge Perreault, qui est «inattaquable» selon son avocat, Me Maxime Roy. Ce dernier a parlé d’une décision «précise, savante et réfléchie», qui tient sur 81 pages. Il considère que le dossier est «maintenant terminé».

«Dès le jour de mon arrestation, mon avocat a affirmé que cette histoire avec la justice n’aurait dû avoir de commencement. Ça aura pris quatre ans et demi pour lui donner raison. Jamais je n’aurais dû être accusée, jamais», a-t-elle insisté, rappelant qu’elle a toujours clamé son innocence.

«Malgré la décision la Cour suprême (NDLR : l’arrêt Jordan), on s’est foutus royalement des délais en question et moi, j’ai posé un multitude de gestes pour obtenir un procès, pour accélérer les procédures et à chaque fois, je me suis fait dire non et les portes se sont fermées. À un moment donné, tu dis : Elle est où la justice ?», a-t-elle renchéri. «J’aurais souhaité avoir un procès pour faire éclore la vérité mais bon....»

«Ma réputation est entachée»

«Ma réputation est entachée et mon nom a été sali sur la place publique. Jamais je n’aurais dû être arrêtée et accusée», a-t-elle répété. Elle dit maintenant vouloir prendre le temps d’apprécier le jugement qui a été rendu et compte retrouver, à court terme, une vie normale, «reprendre le contrôle» de sa vie et se trouver un emploi.