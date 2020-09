PGA : Hudson Swafford seul en tête à Punta Cana

Après deux rondes, l’Américain Hudson Swafford est maintenant seul en tête au Championnat Corales Puntacana Resort & Club, un tournoi de la PGA présenté en République dominicaine.

À égalité avec l’Autrichien Sepp Straka et les Américains Scott Harrington et Tyler McCumber à l’issue de la première ronde, Swafford a maintenu sa place en jouant 67 (-5) vendredi. Après un premier neuf mouvementé, où il a enregistré cinq oiselets et deux bogueys, il a réussi deux oiselets sur le neuf de retour.

Avec un cumulatif de 132 (-12), il a deux coups d’avance sur ses compatriotes Sean O'Hair, Luke List et Justin Suh, qui se partagent le deuxième rang avec des pointages de 134 (-10).

Quatre golfeurs, dont le Canadien Mackenzie Hughes, suivent au cinquième rang avec des fiches de 135 (-9). Hughes a bondi de 12 échelons au classement en signant une carte de 67 (-5). L’Ontarien, qui a réussi six oiselets et commis un boguey vendredi, est à égalité avec Straka, Adam Long et Xinjun Zhang.

Parmi les autres Canadiens en action, seul David Hearn a été en mesure de se qualifier pour les rondes de la fin de semaine. L’Ontarien y est parvenu malgré une deuxième ronde difficile de 74 (+2), au cours de laquelle il a commis trois bogueys. Avec un pointage cumulatif de 141 (-3), il a glissé au 54e rang et accuse neuf coups de retard sur la tête.

Graham DeLaet, Michael Gligic, Roger Sloan et Corey Conners ont tous été victimes du couperet.