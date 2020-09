Qualinet, complice de Star Académie

Qualinet s’associe à Star Académie! Elle fera partie des partenaires complices de l’édition 2021, qui prendra son envol l’hiver prochain à TVA. L’entreprise spécialisée en nettoyage après-sinistre depuis 1994, contribuera ainsi au succès de cette aventure porteuse de rêves, rassemblant 15 jeunes passionnés qui feront leurs premiers pas à l’Académie et s’y épanouiront jusqu’à devenir des artistes complets.

Dans une formule actualisée de cette célèbre école musicale, les académiciens auront la chance de recevoir les conseils de la directrice Lara Fabian, du directeur artistique Mika, puis d’Ariane Moffatt, Gregory Charles, Pepe Munoz, Yanick Nézet-Séguin et Anne Dorval, membres du corps professoral. Le plus gros plateau au Canada sera animé par le chanteur Patrice Michaud et Qualinet fera partie de ce rendez-vous si cher aux Québécois.

«Tous ceux qui s’associent à Star Académie bénéficient de l’immense popularité et de l’excellente réputation de cette émission qui rejoint un public très large et diversifié. En bout de ligne, tout le monde en sort gagnant», se réjouit Patrick Jutras, Vice-président principal et chef des revenus publicitaires de Québecor et de Groupe TVA.