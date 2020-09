Saison loufoque à Sherbrooke

EDMONTON | Trente-cinq ans pratiquement sans interruption derrière un banc de la LNH. En termes d’âge, Rick Bowness n’est pas le plus vieil homme de hockey en poste, mais en termes de longévité, l’entraîneur des Stars arrive au sommet de la liste. Dire que cette aventure s’est amorcée à Sherbrooke, à l’automne de 1982, avec les Jets de la Ligue américaine.

« J’étais le Reggie Dunlop de cette équipe », a raconté Bowness à l’auteur de ces lignes, à quelques heures du quatrième affrontement entre ses Stars et le Lightning, à Edmonton.

Joueur somme toute marginal dans la LNH, le Néo-Brunswickois possédait une clause dans son contrat avec les Jets de Winnipeg, stipulant que le jour où il passerait derrière le banc, il verrait son salaire être ajusté en conséquence. Ce qu’il ne savait pas au moment de signer cette entente, c’est que, deux saisons plus tard, il deviendrait le joueur-entraîneur de l’équipe-école de cette concession.

« Ça m’a un peu pété à la figure parce que c’est arrivé pas mal plus tôt que prévu », a indiqué l’homme de 65 ans, dans un éclat de rire.

C’est au Franco-Ontarien Ron Racette que la direction des Jets de Sherbrooke avait confié la tâche de diriger cette première saison. Malheureusement, Racette a dû se faire retirer une tumeur au cerveau en juillet, laissant l’équipe sans entraîneur.

Coach, même en punition

Comme solution de rechange, la direction s’est tournée vers Bowness fraîchement retranché du camp des Jets.

« Je savais déjà que je voulais devenir entraîneur, alors j’ai accepté sans hésiter. Ce fut toute une expérience. Il est arrivé un paquet de trucs au cours de cette saison, mais j’ai appris beaucoup. »

Un paquet de trucs, mais peu de victoires comme en fait foi la fiche de 22-54-4 de l’équipe, bonne pour le dernier rang, et de loin, du circuit.

« C’était notre première année dans la Ligue américaine. On arrivait de la Ligue centrale (Tulsa). On n’aurait même pas dû être là. On n’avait même pas assez de joueurs issus de notre organisation », a-t-il lancé toujours incrédule 37 ans plus tard. Bowness rigole encore aujourd’hui quand il se souvient de certains épisodes loufoques de cette saison.

« Habituellement, quand un joueur rentre au banc, il s’assoit. Là, je devais me tenir debout et me promener derrière le banc », a-t-il indiqué.

« Notre banc de punition était à côté de celui des joueurs. Alors, je coachais même quand j’étais en punition, a-t-il poursuivi. Parfois, l’arbitre criait pour m’indiquer que je n’avais pas le droit de faire ça. Je lui demandais alors de me montrer à quel endroit c’était écrit dans le livre des règlements. »

Poussé à la retraite

Plus la saison avançait, plus il devenait évident que les Jets de Sherbrooke ne participeraient pas aux séries. Devant ce fait, Bowness a décidé de ranger son équipement de joueur et de se contenter d’un veston pour les 15 derniers matchs de la saison.

À la campagne suivante, avec Racette de retour en santé, Bowness s’est contenté du rôle de joueur-entraîneur adjoint. L’expérience a duré 21 matchs, soit le temps que Tom Watt se fasse congédier par le grand club, en novembre 1983.

Les Jets ont alors demandé à Bowness de prendre sa retraite et d’épauler Barry Long, le nouvel entraîneur-chef, derrière le banc des Jets de Winnipeg.

« J’ai accepté. Je n’avais que 28 ans. Je me disais que j’étais encore jeune et que, si ça ne marchait pas, je retournerais jouer quelques années de plus dans les mineures. »

Finalement, il n’y est jamais retourné.