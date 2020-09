Trottoirs neufs corrigés à la mi-octobre à Lévis

La Ville de Lévis a décidé de corriger les nouveaux trottoirs qui ont été aménagés devant l'hôtel de ville et qui ont causé plusieurs problèmes depuis cet été.

Une pétition avait été déposée au conseil municipal à la fin août et plusieurs automobilistes et citoyens avaient témoigné au Journal des dommages que les avancées de trottoir avaient causés à leur véhicule. Déjà au conseil de la fin août, le maire Gilles Lehouillier avait reconnu la configuration problématique des trottoirs, qui empiétaient de quelques mètres sur la rue et qui devaient à l'origine apaiser la circulation dans ce secteur de Saint-Romuald.

Vendredi, la Ville de Lévis a émis un communiqué pour préciser ses intentions.

«La Ville finalise présentement les plans et devis afin de réaménager trois avancées de trottoir situées sur le chemin du Fleuve aux coins des rues Simard et de Saint-Romuald. Ces avancées de trottoir posent certains problèmes de circulation depuis qu’elles ont été aménagées l’été dernier. [...] Des travaux seront réalisés à la mi-octobre pour améliorer la circulation.»

Le coût de ces correctifs a été sommairement évalué à «quelques milliers de dollars» par Gilles Lehouillier.

D’ici là, la Ville a installé des balises et des panneaux de circulation ont été placées pour rendre les trottoirs plus visibles.