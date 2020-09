Un week-end costaud dans le baseball majeur

Plus que trois jours à faire à cette saison des plus spéciales dans le baseball majeur et beaucoup de choses restent encore à régler avant le début des séries éliminatoires.

D’abord, avec l’ajout de deux équipes par ligue dans les séries, le format a changé quelque peu. Les deux premières positions de chaque division sont classées automatiquement et ensuite les deux «meilleurs troisièmes» viennent compléter le portrait.

Voici ce qu’on doit surveiller ce week-end alors que le réseau TVA Sports vous présentera trois matchs.

-Samedi : Yankees vs Marlins dès 13h

-Samedi : Mariners vs A’s dès 16h

-Dimanche : Blue Jays vs Orioles dès 15h

Blue Jays

En parlant des Jays, ils ont confirmé leur place en séries, mais ils se retrouvent à deux matchs des Yankees et du deuxième rang dans l’Est. Une bonne série face aux Orioles et une déconfiture des Yankees face aux Marlins pourraient permettre à la troupe de Charlie Montoyo d’améliorer son sort au classement et d’éviter un rendez-vous avec les Rays au premier tour.

Astros

Les Astros ont réduit leur chiffre magique à 1 avec une victoire hier soir et devancent les Angels par trois matchs. Ils n’ont besoin que d’un gain ce week-end face aux Rangers du Texas pour confirmer leur présence en séries pour une quatrième année consécutive.

Twins-White Sox-Indians

C’est la folie dans la division centrale de l’Américaine. Ces trois équipes peuvent aspirer au premier rang. Les Twins sont aux commandes, mais un match d’avance seulement sur les White Sox et deux sur les Indians. Ça pourrait bouger alors que les Twins affrontent les Reds qui luttent pour leur survie. Les Sox joueront contre les Cubs et les Indians face aux Pirates.

Ligue nationale

C’est pas mal réglé pour les Braves, les Cubs et les Dodgers en tête de leur division respective. Les Padres ont leur place comme meilleur deuxième. C’est le reste qui se corse un peu avec pas moins de sept équipes qui luttent pour les quatre dernières positions disponibles.

Brewers et Cardinals s’affrontent dans une série de quatre rencontres déterminantes. Les Brewers sont à 1,5 match des Cards qui s’accrochent au deuxième rang de la division centrale.

Les Reds sont au milieu de tout ça et doivent défendre leur position en séries avec les Giants, les Phillies, les Marlins et les Mets qui ont toujours un mince espoir.

Bref, le pari du commissaire Rob Manfred semble fonctionner alors que plusieurs formations sont encore impliquées dans une course aux séries lors du dernier week-end d’activités.