BOILARD, Soeur Céline



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, 1401, 18e Rue, Québec, le samedi 19 septembre 2020, à l'âge de 78 ans et 7 mois, dont 59 ans de profession religieuse, est décédée sœur Céline Boilard (Marie-Reine-Immaculée) de la Congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Elle est née à Saint-Bernard, Dorchester, de monsieur Joseph Boilard et de dame Irène Blais. La direction des funérailles a été confiée à la maisonOutre sa communauté religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Jean-Guy (Monique Moreau), Lise (feu Feagan Ken), Marcel (Monique Lamontagne), Diane, et sa belle-sœur Doris Joly (feu Raynald), ainsi que des neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. S'il vous plaît, compenser l'envoi de fleurs par une offrande de messe, un don versé à un organisme de votre choix, ou encore au service des Missions des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie 30, avenue des Cascades, Québec (Québec) G1E 2J8.