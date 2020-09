BELLEAU, Marie



Je suis décédée à Québec le jeudi 10 septembre à l'âge de 64 ans. J'étais la conjointe de feu Serge Villeneuve, la mère de Sarah Belleau et la sœur d'Hélène Belleau (feu Nicolas Gravino).Ma famille vous accueillera à lade 9 h à 11 h.En plus de ma famille proche, je laisse dans le deuil des cousins et cousines, des petits-enfants, la famille Villeneuve de mon conjoint ainsi de nombreux amis proches: Marc Villeneuve, Josée Abran (Gilles Tremblay, Joël, Raphaël et Marc-Étienne Villeneuve), Jocelyn Hamel (feu Jeanne Ouellet, Hugo et Élise Ouellet-Hamel), Louise Boulianne (Raynald Savard), Yvan St-Arneault (Danielle Gignac), Ginette Lebel et plusieurs autres. Je vous invite à faire des dons auprès de la Fondation du cancer du sein, Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ou toute fondation qui vous tient à cœur.