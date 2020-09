RODRIGUE, Gabrielle Barrette



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 22 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Gabrielle Barrette, épouse de feu M. Louis Rodrigue. Elle demeurait à L'Ange-Gardien. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là au cimetière de L'Ange-Gardien.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Edith (Jacques Deschênes), Isabelle et Serge (Josée Lefrançois) ; ses petits-enfants : Jonathan, Roxane, Marie-Pier et Jean-Philip; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rodrigue : Julien (Lise Carreau) et Clément (Pierrette Auclair), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence les Jardins du Manoir et ceux des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 av. Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 418 527-4294 / site internet : www.alzheimer.ca