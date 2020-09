VÉZINA, Jean-Louis



Est décédé le 6 septembre au C.H.S.L.D. Loretteville, Québec, Jean-Louis Vézina, ingénieur forestier, époux de Monique St-Louis, fils de feu Denis Vézina et feu Maria Asselin de St-Pierre, Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil, ses enfants André et Annie, ses frères et sœurs, Sœur Léontine N.D.D.S., Sœur Léa F.M.M., Rock (Monette), Stanislas (Raymonde), Gérald (feue Denise), Roger (Ginette), Céline (Richard), un cousin Louis qu'il affectionnait, cousins, cousines, neveux et nièces.Merci sincère pour l'équipe d'infirmières du C.L.S.C. de la Jacques Cartier pour leurs soins exceptionnels, ainsi qu'au Docteur Valérie Jacques toujours présente pour son soutien à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique Saint-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette, 277, rue Racine, Québec QC, G2B 1E7. Il a été confié au