2Frères: les embûches qui ont mené au rêve

Depuis maintenant cinq ans qu’ils sont de tous les grands événements, qu’ils règnent au sommet des palmarès et remplissent les salles, que reste-t-il à apprendre sur 2Frères? Beaucoup de choses, répond leur biographe, François Couture, qui signe avec 2Frères – À tous les vents – L’histoire d’un improbable parcours, un magnifique ouvrage retraçant le parcours du duo.

Sont-ils devenus des vedettes du jour au lendemain, Erik et Sonny Caouette? Que nenni, martèle François Couture, qui devient intarissable lorsqu’il raconte les joies et les embûches rencontrées par ses sujets.

Incontournable objet de collection pour les nombreux(ses) adeptes de 2Frères, le bouquin 2Frères – À tous les vents – L’histoire d’un improbable parcours, truffé de photos inédites, revient sur l’enfance des garçons, leurs premiers contacts avec la musique, leurs débuts, leur ascension et leur rapport à la célébrité.

Des questions de «fans», une genèse des titres de leurs trois disques, un hommage de l’un à l’autre et autres contenus originaux complètent l’ambitieux recueil de plus de 200 pages, que son auteur décrit comme un «feel good book».

Travailleurs acharnés

«33 tours» et autres bombes des trois albums de 2Frères ont beau tourner abondamment sur les ondes radio, François Couture ne connaissait pas les frangins Caouette lorsqu’on lui a proposé d’écrire un livre sur eux.

Aujourd’hui, après avoir mené une quinzaine de conversations de deux heures au téléphone ou par Facetime avec eux (avant le confinement, mais les déplacements en tournée du groupe compliquaient les rencontres), avoir parlé à leurs proches (leurs parents, leurs amis d’enfance, leur producteur Mario Pelchat, leur partenaire et «troisième frère» Steve Marin, leur attaché de presse, leur gérant et autres personnes importantes de leur noyau rapproché) et les avoir suivis dans leur patelin natal de Chapais, dans le Nord-du-Québec («une petite ville de dix rues, gauche-droite, nord-sud», blague-t-il) et plusieurs fois en spectacle, François connaît maintenant les fameux deux frères sous toutes leurs facettes.

«Quand je les ai vus dans leur élément naturel, j’ai vu qui étaient ces gars-là, et j’ai compris qu’il fallait que je fasse un livre non pas avec ma tête, mais avec mes émotions», a relaté celui qui a aussi été la plume fantôme de personnalités comme Hugo Girard, Robby Johnson et Michèle Richard.

«Ces gars-là ont tellement de succès qu’on a l’impression que tout a toujours été facile pour eux, a continué François Couture. Mais on se rend compte que, ce qui fait que ç’a "pogné", c’est qu’ils ont travaillé comme des forcenés pour bâtir cette carrière-là. Ils ne comptaient pas les kilomètres pour se rendre en région. Ils ont créé leur "fan club" avant même d’être connus comme 2Frères.»

«Je pense que le livre va ouvrir les yeux des gens sur cette facette un peu méconnue du métier de chanteur. Avec Star Académie et La Voix, on pense que le succès arrive instantanément, mais ça n’a pas été le cas de 2Frères. Ç’a été des années et des années de tournées dans les bars, de chansons qui ne marchaient pas... Je pense que cette partie de leur carrière va surprendre les gens», a ajouté François Couture.

Grand public

François Couture n’a de cesse d’encenser l’authenticité de 2Frères, deux «maudits bons gars», qui ne lui ont rien caché, qui sont véritablement «les meilleurs amis du monde» et n’ont entretenu aucun tabou en entrevue, affirme-t-il.

«Ça aide beaucoup un biographe, quand on tombe sur des êtres qui se livrent aussi facilement.»

L’observateur dit de surcroît ressentir des frissons en se remémorant des moments de communion intense entre le tandem et son public, un élément très important de la route des deux artistes, croit-il.

«En spectacle, je trouve que le "show" est autant dans la foule, en salle ou en festival, que sur la scène, a-t-il expliqué. Les gens sont en amour avec 2Frères, ils connaissent toutes les chansons par cœur, ils ont les bras dans les airs et font des cœurs avec leurs deux mains, ils crient... C’est vraiment fascinant, quand on regarde ça de l’extérieur. 2Frères, c’est un succès grand public, dans le sens le plus noble du terme.»

Le livre «2Frères – À tous les vents – L’histoire d’un improbable parcours, publié aux Éditions La Semaine, est présentement en vente. TVA diffusera le documentaire 2Frères – L’improbable parcours ce dimanche 27 septembre, à 21 h.