FERLAND, Jean-Marie



Au Centre d'hébergement Yvonne Sylvain, le 30 août 2020, à l'âge de 81 ans et 4 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Ferland, fils de feu madame Marie-Jeanne Morency et de feu monsieur Rosario Ferland. Il demeurait à Québec.L'inhumation se fera au cimetière St-Tite-des-Caps en toute intimité. Il laisse dans le deuil sa compagne de tous les instants, Nicole Cloutier; ses frères et soeurs : Rose-Aimée (feu Delphé Racine), Florence (feu Jean-Paul Labranche), Olivine (feu Raymond Simard), Yvonne, Patrick (Ginette Héroux), René (feu Gabrielle Blouin), Raymond (Madeleine Labonté), Robert. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs : Jeanne-Éva (feu Jean-Marie Thomassin), Henri, Thérèse (feu Camil Rodgers), Lucienne (feu Dominique Bolduc) et Sr Marie-Blanche, s.s.a. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du Centre d'hébergement Yvonne Sylvain et de Place Alexandra pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com ou à la Société Parkinson - région de Québec, téléphone : 418 527-0075, site web : www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.