GRENIER, Georges-Émile



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 septembre 2020, à l'âge de 87 ans et 11 mois, est décédé M. Georges-Émile Grenier, époux de dame Suzanne Lachance. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).et de là au cimetière de St-Louis de Courville.Il est allé rejoindre son fils Michel. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants: Georges (Julie Dufour), Chantal, Hélène (Michel Drouin) et Julie (Guy Bélanger); ses petits-enfants: Samuel, William, Alexandre, Nicolas, Marie-Eve, Dylan, Amy et Megan; son beau-frère: Walter Dubé (feu Marguerite Grenier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lachance: feu Raymond (Huguette Martin), feu Denise (feu Robert Paquin), Jeannine (feu Georges-Henri Grenier), feu André (Régina Simard), feu Gilles (feu Micheline Gagnon), Jean-Yves (feu Ginette Bouret, Carole Gosselin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses sœurs et ses beaux-frères: Marie-Blanche, Jeannette (Marc Parent), Georgette (Roger Pouliot). Un remerciement au personnel du CLSC Orléans et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués.