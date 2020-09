ROUSSEAU, Madeleine (Mado)



À son domicile, le 23 septembre 2020, à l'aube de ses 90 ans, est décédée subitement madame Madeleine Rousseau, épouse de feu monsieur Roger Rousseau. Elle était la fille de feu Wilfrid (Wellie) Rousseau et de feu Bernadette Fortier. Elle demeurait à Saint-Agapit. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (feu Micheline Moreau) (Céline Lemay), Alain, prêtre, feu Réal, Marjolaine (Richard Laviolette), Lorraine (Guy Latulippe), Charles (Lucie Fortin), Pierre (France Belleau), Paul (Maureen Monaghan), Pascale (Alain Boulé), Hélène (François Cyr), Rosaire (Nadine Mercier); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et ses arrière-arrière-petits-enfants. Elle est allé rejoindre ses frères et sœurs: Grégoire, Oscar (Jeannine), Thérèse (Maurice), Blandine (Gérard), Lauréat, Rosanne (Gérard) Bertrand et Monique Bilodeau (Raynald); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Donat (feu Béatrice), feu Olivette (feu Émile), Noëlla (Alfred), Jeannette (feu Antonio), Anita (feu Léo), Robert (Annonciade), feu Jean-Marc (Denise), Lise (feu Adrien), Pauline (Norbert), Denis (Marielle), et Maurice (Simone). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera à la maison funérairele mardi 29 septembre de 19h à 21h et mercredi à compter de 9h.L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial. Compenser l'envoi de fleurs par des messes, ou des dons à la Fabrique Saint-Agapit.