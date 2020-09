DUBOIS, Denise



À son domicile, le 11 septembre 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Denise Dubois, comédienne, conjointe de monsieur J. Guy (Pichette). Elle était la fille de feu madame Rita Villeneuve et de feu monsieur Lucien Dubois. Elle demeurait aux cantons Unis Stoneham-Et- Tewkesbury.Elle a été confié auElle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Annic Duchesne, Mathieu Duchesne (Émilie Ouellet), Élizabeth Dubois (Jimmy Voyer); ses petits-enfants Antoine-Olivier Duchesne, Katherine Pichette (Gabriel Lefrançois), Béatrice Gagnon et Victor Duchesne; ses frères et soeurs feu Lucienne Dubois, Louise Dubois (André Tremblay), feu Jean-Baptiste Dubois (Diane Dubé), Ghislain Dubois (Réjeanne Bélanger), Huguette Dubois (Didier Tremblay), Daniel Dubois (France Simard), feu Jean-Rock Dubois, Mario Dubois (Christine Roy), Hélène Dubois, Jacques Dubois (Guylaine Pedneault); ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s amis et partenaires de carrière. La famille tient à remercier tout le personnel soignant en soins palliatifs du CLSC La Source en particulier aux médecins et aux infirmiers et infirmières pour les bons soins à domicile et leur support.