7 livres pour élèves en difficulté

Face aux inquiétudes que suscitent les difficultés scolaires, les enfants et leurs parents peuvent trouver conseils et réconfort dans des ouvrages portant sur ces thématiques. Voici quelques suggestions de lecture qui aideront toute la famille à mieux vivre ces réalités.

1. TDAH et estime de soi

Par le biais de témoignages et de mises en situation, ce guide propose aux parents des explications pour bien comprendre le TDAH et différentes techniques pour encadrer son enfant.

► www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/tdah-estime-soi-372.html

2. Dyslexie et autres maux d’école

Ce guide vient accompagner les parents dont l’enfant vit avec un problème de dyslexie en leur proposant une approche « simple et pragmatique » pour mettre en place des mesures adaptées à ses besoins.

► www.editions-chu-sainte-justine.org/livres/dyslexie-autres-maux-ecole-384.html

3. Vincent et les pommes

Mais pourquoi Vincent dit « pote » au lieu de « pomme » ? Ce conte illustré explique aux enfants d’âge préscolaire ce qu’est la dysphasie et leur donne des conseils pour aider leurs petits camarades.

► boomerangjeunesse.com/produit/vincent-et-les-pommes/

4. Les maladresses d’Agnès

S’adressant aux trois ans et plus, cette histoire d’une jeune fille très maladroite vient démystifier la dyspraxie, qui est caractérisée par des difficultés à automatiser des gestes moteurs comme écrire, se brosser les dents ou manger avec des ustensiles.

► dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=3052

5. Le stress, ça me stresse !

Avec beaucoup d’humour, ce livre enseigne aux enfants de huit ans et plus à reconnaître l’anxiété. Plusieurs conseils leur sont donnés afin de s’adapter aux situations stressantes au quotidien et de gérer l’utilisation des écrans.

► miditrente.ca/fr/produit/le-stress-ca-me-stresse

6. Mathis n’aime pas les maths

Ce livre pour les tout-petits aborde le thème de la dyscalculie à travers la journée d’un garçon très inquiet à l’idée de suivre son cours de mathématiques. Son orthophoniste et ses parents lui viendront en aide pour composer avec son trouble d’apprentissage.

► dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=2384

7. Éli

Sous la forme du journal d’une jeune de 15 ans, la psychoéducatrice Stéphanie Deslauriers aide les ados à identifier les symptômes de la dépression et suggère des conseils pour passer à travers cette épreuve.

► miditrente.ca/fr/produit/eli-comprendre-la-depression-a-l-adolescence