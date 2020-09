TRUDEL, Madeleine Rochette



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 1 septembre 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Madeleine Rochette, épouse de feu monsieur Raymond Trudel. Née à Québec, le 8 août 1931, elle était la fille de feu dame Thérèse Drouin et de feu monsieur Charles Rochette. Elle demeurait à Québec arr. Beauport.Madame laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Anne Gagnon), Marc, René (Marie-Claude Roy), Annie (Bruce Hutchison); ses petits-enfants: Laurence (Pierre-Luc Bouchard) et Cloé Trudel, Delphine et Aurélie Trudel, Joshua, William et Eva Trudel-Triantafillou; son arrière-petite-fille Béatrice; ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs: Louis (feu Odette Roy), René (feu Suzanne Fortier), Hélène (Yves Dansereau), François (Danielle Simard), Louise Simard (feu Denis), Patricia Croteau (feu Pierre); de la famille Trudel: Thérèse (feu Guy Laberge), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madeleine était également la sœur de: Micheline (Albert Chamberland), Pauline (Guy Roy) et la belle-sœur de: Jean Trudel, Rollande Trudel (Georges Chamberland), Rita Trudel (Joseph Fitzback), Yvette Trudel (Maurice Drolet), Henri-Paul Trudel (Micheline Bédard), Edithe Trudel, Marguerite Trudel (Rosaire Therrien), Georges Trudel (Cécile Lapierrre), tous décédés. La famille remercie l'infirmière Breton, l'infirmière Laïla et l'infirmier Hugo du département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de