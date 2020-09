HUOT, Yvette Rioux



A l'Hôtel-Dieu de Lévis le 22 septembre 2020, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Yvette Rioux, fille de feu Thomas Rioux et de feu Hélène Sirois. Elle était l'épouse de feu Patrick Huot et demeurait à Lévis (secteur St-Rédempteur). Elle laisse dans le deuil sa fille Josette Huot, son fils feu Herman Huot (Richard St-Pierre), sa sœur Yolande Rioux, sa nièce Sylvie Doiron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement son médecin de famille le Dre Ethel Higgins pour son soutien et tous les soins prodigués.