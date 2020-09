AMYOT, Huguette



Au CHUL, le 12 septembre 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Huguette Amyot, conjointe de feu monsieur Éric Mitchell. Elle était la fille de feu monsieur Alphonse Amyot et de feu dame Maria Jobin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle était la sœur de : feu Jean-Paul (feu Marie-Reine Boudreau), feu Raymond (Rachelle Genest), Laurent (Annette Bédard), feu Jean-Guy (Madeleine Laberge), Thérèse (Jules Laberge), feu Bernardin (feu Carmelle Côté), François (Monique Beaudry), Stella (Richard Cantin), Dominique (Hélène Painchaud), Céline (Léo Beaumont), Monique, feu Geneviève (Benoit Turcotte). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHUL pour leur empathie, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon CHUL, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québecc), G1L 3L5, téléphone : 418-525-4385.