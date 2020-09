André Dostie



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès d'André Dostie, âgé de 66 ans, à la suite d'un bref et courageux combat contre le cancer. Il est décédé à l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 septembre 2020 dernier, entouré de sa femme et de ses trois enfants. Il a été précédé par ses parents feu Adrien Dostie et feu Germaine Laflamme et ainsi que son frère feu Claude Dostie.Il laisse dans le deuil son épouse chérie Lucie Drouin, ses filles : Valérie (Sébastien Houde-Tremblay), Joanie (Raphael Nadeau) et son fils Alexandre (Véronique Chrétien) ainsi que ses petits-enfants adorés : William, Félix, Jade, Dorothée, Elliot et Nathaniel. Il laisse également dans le deuil ses frères : Urgel, Gilles, Yves, Marcel, Michel et ses sœurs : Brigitte, Ghislaine, Ginette, Micheline, Lise et Céline; de nombreux beaux-frères et belles-sœurs ainsi qu'un grand nombre de nièces et neveux, oncles et tantes, cousins et cousines. Il laisse également dans le deuil ses associés : Robert, Denis et Michel, avec qui il avait développé une grande complicité ainsi que des amis qui lui était chers : Rock, Mario, Christian et Claude.André était dévoué, doux et aimant. Il était apprécié pour sa générosité, sa bienveillance et son sens de l'humour. Homme curieux, il a cultivé au cours de sa vie de nombreux talents et passions pour la plongée sous-marine, la chasse et la pêche ainsi que l'ébénisterie. Il a développé une brillante carrière dans le domaine de l'informatique et s'est vite démarqué par son sens des affaires, ses capacités de gestion et comme leader dans son domaine. Il a été l'un des fondateurs de deux entreprises prospères, soit Soluconseil et Sinapse interventions stratégiques. Doté d'un grand sens du professionnalisme et d'intégrité, il mettait le bien-être de ses employés et collèges au centre de ses préoccupations.Nous tenons à remercier le CLSC Pont-Rouge pour leur soutien indéfectible ainsi que la CRCEO pour les bons soins prodigués. Nous tenons à remercier plus particulièrement Cynthia Grondin et le Docteur Goulet-Plamondon pour leur dévouement.Au lieu de fleurs, un don à l'une des causes qui étaient chères à André serait apprécié dont la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7. Tél. : (418) 524-2626 ou à l'Association Québécoise de la Fibrose Kystique, 277-2750, chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1V 1V6, tél. : (418) 653-2086 ou à la Fondation santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Qc), G3L 1W1, tél. : (418) 337-3658, via courriel : fondation@santeporneuf.ca ou à la Fondation du CHU de Québec (Soins Palliatifs) 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél. : (418) 525-4385.