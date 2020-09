MORENCY, Claude



À la Résidence Côté-Jardins, Québec, le 11 septembre 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Claude Morency, époux de feu dame Thérèse Demers. Né à Québec, le 15 mai 1935, il était le fils de feu dame Georgette Terreau et de feu monsieur Joseph Cyris Morency. Il demeurait à Québec.Monsieur Morency laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Isabelle Rock), Marc (Diane Roy); ses petites-filles: Marie-Stuart, Laurence et Rose; sa sœur Pierrette (Marc Hamel); ses beaux-frères et belles-sœurs: Rolande Rochette (feu Roger Morency), Denise Demers (Paul Naud), Jacques Demers (Thérèse Chabot); son cousin Jean, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de