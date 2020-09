GRÉGOIRE, Gilles



À l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Gilles Grégoire. époux de madame Micheline Turgeon, fils de feu Joseph Grégoire et de feu Nathalia Turmel.La famille recevra les condoléances au, de 9h à 11h.L'inhumation des cendres aura lieu ensuite au cimetière Mont-Marie.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils: Martin (Jacqueline Burke), ses frères et sœurs: Yves (Denise Fournier), Jean (Judith Poulin), François (Suzanne Bégin) et Lina (Laurent Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs: Isabelle Roy (feu Claude Grégoire), Marcelle Turgeon, Ginette Turgeon (François Ferland) et Shirley Nash (Jean-Claude Therrien); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel soignant, médecins et autres intervenants de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un merci spécial au Dr Jean Emond, médecin et ami, pour son support constant. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe Lévis, G6V 3Z1, site web : https://fhdl.ca/. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.