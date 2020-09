BEAUMONT, Yvon



Au centre d'hébergement de Donnacona, le 22 septembre 2020, à l'âge de 86 ans et 10 mois, est décédé monsieur Yvon Beaumont, époux de madame Jacqueline Boucher et fils de feu monsieur Roméo Beaumont et de feu madame Gabrielle Drolet. Il demeurait à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Monsieur Beaumont laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée, ses enfants: Gilles, Réjean et Julie (Robin Lepage); ses petits-enfants adorés qui sont deux couples de jumeaux: Marie-Soleil et Jasmin Lepage, Cédrick et Yannick (filleul) Lepage; ses frères et sœurs de la famille Beaumont: Rolande (feu Aimé Robitaille), feu Philippe (feu Huguette Paré), Jean-Paul (feu Étiennette Michaud), Micheline (feu Jean-Guy Lirette) et Gisèle (feu Joachim Desbiens); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher: Camil (Huguette Martel), feu Georgette (feu Gilbert Lachance), feu Louis (Claudette Lamoureux), Omer (Brigitte Fiset), Bruno (Lise Linteau), Yvette (Jacques Martel), Léa (Omer Martel), Carmelle (feu Noël Linteau), Maurice (Carole Sauvageau), feu Denise (feu Daniel Drolet), Gaétan Labrecque et sa filleule Suzy Boucher, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel des soins à domicile du CLSC de la Jacques-Cartier et au Centre d'hébergement de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au cimetière paroissial. Il n'y aura pas de condoléances.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, (261-4715, ave des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8) https://www.coeuretavc.ca/.